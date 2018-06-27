جيانا فاروق: فخورة بتحقيق الفوز.. ونتمنى اهتمام أجهزة الدولة

أعربت جيانا فاروق، لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه، عن سعادتها البالغة بتحقيق الفوز خلال مشاركتها في دورة ألعاب البحر المتوسط، قائلة إن هذا النجاح لن يكون الأخير.





وطالبت فاروق في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " اهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأجهزة الدولة بالألعاب الفردية من أجل الاستمرار في تحقيق النجاح وتمثيل مصر أمام العالم.





وأضافت أن سبب ابتعاده خلال الفترة الماضية تعود إلى بعض المشاكل الأسرية وخوض الدراسة مؤكدة أن الفترة المقبلة هي فترة تغير المستوى من أجل تحقيق نتائج إيجابية عالية.



