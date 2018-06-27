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اليوم.. مدينة زويل تحتفل بتخريج دفعتي 2017 و2018

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 08:58 ص
صدى البلد
مجدى ابراهيم و مي شاهين
تنظم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا حفل التخرج الأول بالجامعة لدفعتي 2017 و2018، من شعبتي الهندسة والعلوم، والتي ستتضمن 250 خريجًا، الأربعاء بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وبحسب بيان، يأتي هذا الحفل تأكيدًا على كون المدينة منارة للبحث العلمي في مصر، حيث استطاعت في سنوات قليلة ومن خلال طلابها المتميزين أن تسجل أكثر من 552 بحثا علميا في مجلات عالمية وإقليمية وأكثر من 12 براءة اختراع في مجالي العلوم والتكنولوجيا.

وتعمل مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا على إعداد خريجين قادرين على مواجهة تحديات العصر الملحة والتصدي لها، باستراتيجية بناءة تتوافق مع خطة مصر 2030 لكي تخلق جيلاً قادراً على إيجاد حلول لجميع التحديات والمشاكل التي تواجه المجتمع المصري، وذلك من خلال ربط مناهج البحث العلمي بالعملية التطبيقية.

يحضر حفل التخرج لفيف من المسؤولين، والإداريين، وأعضاء هيئة تدريس بمدينة زويل على رأسهم الدكتور شريف صدقي، المدير التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور مصطفى السيد، رئيس مجلس إدارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻐﺎر، أﺳﺘﺎذ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة وﻣﻤﺜﻞ وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، الدكتورة ﻓﺎﯾﺰة أﺑﻮ اﻟﻨﺠا، ﻣﺴﺘﺸﺎر رﺋﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺌﻮن اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ووزﯾﺮ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻰ اﻷﺳﺒق، الدكتور ﻓﺎروق اﻟﻌﻘﺪة، اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻷﺳﺒﻖ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻤﺼﺮي، ﻣﺤﻤﻮد ﺻﻘﺮ، رﺋﯿﺲ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ، ﺳﻤﯿﺢ ﺳﺎوﯾﺮس، ﻣﺆﺳﺲ ورﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ أوراﺳﻜﻮم اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﻣﺠﺪي ﯾﻌﻘﻮب، أﺳﺘﺎذ ﻓﻲ أﻣﺒﺮﯾﺎل ﻛﻮﻟﯿﺪج ﻟﻨﺪن ورﺋﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺠﺪي ﯾﻌﻘﻮب ﻟﻠﻘﻠﺐ، ﻣﻨﻰ ذو اﻟﻔﻘﺎر، شريك مؤسس ورﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ.

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