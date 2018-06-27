وائل جسار يحيي حفل مهرجان جرش 21 يوليو

يستعد المطرب اللبناني وائل جسار لإحياء حفل غنائي على المسرح الجنوبي بمدينة جرش الأردنية، يوم 21 يوليو، وذلك على هامش فعاليات مهرجان جرش في الأردن، بدورته الـ33، التي تستمر في الفترة من 19 يوليو وحتى 4 أغسطس المقبل، بمشاركة نجوم الغناء العربي.





ويقدم وائل جسار خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه الرومانسية والطربية منها: "جرح الماضي"، "جبال"، "مشيت خلاص"، "غريبة الناس"، "بتسأليني"، "بتوحشيني"، "بعدك بتحبو"، "بدي أشوفك كل يوم"، "مليون أحبك"، "خليني ذكري"، "خيالات"، "سنين الذكريات"، وغيرها من أغانيه الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور.



