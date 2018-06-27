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محافظات

المصري: محظور دخول أي عضو لم يسدد الاشتراك

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 02:48 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
شهد أحمد عوض، عضو مجلس إدارة النادي المصري والمشرف العام على النادي الاجتماعي بفرع الضواحي عملية التسليم والتسلم بين اللواء نادر مراد، مدير عام النادي الاجتماعي الجديد، ومحمد كمال، مدير النادي السابق والمنقول لمنصب مدير العلاقات العامة للنادي المصري. 

وشدد عوض خلال جولة اصطحب خلالها المديرين على سرعة تلافي المخالفات والملاحظات واي سلبيات قد تؤثر على سلامة الأعضاء وراحتهم واستقراره للاستمتاع بأوقاتهم داخل النادي. 

وطالب عوض بتسجيل جميع الملاحظات والعمل على تلافيها قبل نهاية السنة المالية الحالية.

وطالب عضو مجلس المصري بضرورة التشديد على انضباط العمل والحضور والانصراف لجميع العاملين دون التقيد بأي علاقة تربط تلك العاملين بأي من أعضاء المجلس مشدد على أن الكفاءة والانضباط هما معيار الاستمرار في العمل.

وأكد عوض على ضرورة إعداد لائحة للعمل داخل النادي وأخرى لتشغيل الخدمات للأعضاء وثالث لتنظيم دخول المرافقين والأعضاء.

وشدد عوض على عدم السماح لأي عضو غير مسدد الاشتراكات للتجديد للعام الحالي بالدخول مشير إلى أن المرحلة تحتاج تضافر جميع الجهود من أعضاء الجمعية العمومية.

وطالب عوض بسرعة تشغيل المكتبه والتواصل مع فرع ثقافة بورسعيد لإعداد مكتبه نموذجية لخدمة الأعضاء وأبنائهم 

ولفت على اقصار المصلي الداخلي للسيدات وتوجيه الرجال للصلاة في المسجد الملاصق للنادي.

وشدد عوض على إتاحة أكبر وقت ممكن للأعضاء للاستمتاع بحمام السباحة والملاعب لصالح الأعضاء قبل الأكاديميات ومراجعة جميع التعاقدات الخاصة بالصيانة والنظافه والأكاديميات.
المصري: محظور دخول أي عضو لم يسدد الاشتراك
المصري: محظور دخول أي عضو لم يسدد الاشتراك
المصري: محظور دخول أي عضو لم يسدد الاشتراك
المصري: محظور دخول أي عضو لم يسدد الاشتراك
المصري: محظور دخول أي عضو لم يسدد الاشتراك
المصري: محظور دخول أي عضو لم يسدد الاشتراك
المصري: محظور دخول أي عضو لم يسدد الاشتراك
المصري: محظور دخول أي عضو لم يسدد الاشتراك
المصري: محظور دخول أي عضو لم يسدد الاشتراك
المصري: محظور دخول أي عضو لم يسدد الاشتراك

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