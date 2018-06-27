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بنصف التكلفة.. اصنعي بنفسك كريم شد الترهلات

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 05:25 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
حضرى بنفسك كريم لنحت البطن والتخلص من الترهلات بمكونات طبيعية ومتاحة من مطبخك له مفعول السحر التخلص من الترهلات وشد البطن إليك كل ما تحتاجين لإعداده وطريقة تطبيقه يقدمها موقع "برايت سايد". 

المكونات:

كوب من الماء.

ثلاث ملاعق من الزنجبيل الطازج المبشور.

3 ملاعق كبيرة من كريم المفضل لك

ملعقة ماء ورد.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقتان من خل التفاح.

طريقة التحضير والتطبيق:

ضعي الزنجبيل ليغلى في الماء واتركي الزنجبيل والماء على النار وانتظري الخليط حتى تمام الغليان ثم قومي بتصفيته.

أضيفي بقية المكونات حتى تحصلي على خليط متماسك ثم ادهني منطقة الذراعين بالخليط، مع التدليك في حركات دائرية.

اتركي الخليط لمدة ساعتين ثم قومي بغسله ويمكنك تطبيق الوصفة ل15 يوما وستندهشين بالنتيجة.

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