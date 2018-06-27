أحلام تحيي حفل مهرجان جرش 27 يوليو

تستعد المطربة الإماراتية أحلام، لإحياء حفل غنائي على المسرح الجنوبي بمدينة جرش الأردنية يوم 27 يوليو، وذلك على هامش فعاليات مهرجان جرش في الأردن، بدورته الـ33، التي تستمر في الفترة من 19 يوليو وحتى 4 أغسطس المقبل، بمشاركة نجوم الغناء العربي.





كما تحيي أحلام أيضًا حفلا غنائيا في ساحة فضاء النهضة بالمغرب يوم 30 يونيو، على هامش فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم، التي تقام فعالياته خلال الوقت الحالي.



