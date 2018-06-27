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فن

أحلام تحيي حفل مهرجان جرش 27 يوليو

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 05:24 ص
أحلام
أحلام
سعيد فراج
تستعد المطربة الإماراتية أحلام، لإحياء حفل غنائي على المسرح الجنوبي بمدينة جرش الأردنية يوم 27 يوليو، وذلك على هامش فعاليات مهرجان جرش في الأردن، بدورته الـ33، التي تستمر في الفترة من 19 يوليو وحتى 4 أغسطس المقبل، بمشاركة نجوم الغناء العربي. 

كما تحيي أحلام أيضًا حفلا غنائيا في ساحة فضاء النهضة بالمغرب يوم 30 يونيو، على هامش فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم، التي تقام فعالياته خلال الوقت الحالي. 

وتستعد أحلام أيضًا، لإحياء حفل غنائي ساهر، على مسرح الدولبي الشهير بولاية لوس أنجلوس الأمريكية، وهو نفس المسرح الذي تقام عليه فعاليات توزيع جوائز الأوسكار كل عام.

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