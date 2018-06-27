محافظ دمياط ورئيس هيئة الكتاب يفتتحان معرض رأس البر

افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، مساء أمس، معرض رأس البر الأول للكتاب والذي تقيمه وزارة الثقافة بالتعاون مع المحافظة في الفترة من 26 يونيو إلى 5 يوليو 2018 في إطار الاحتفالات بثورة 30 يونيو.





وخلال الافتتاح تفقد المحافظ ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أجنحة المعرض والذي يضم مجموعة متنوعة من الكتب التاريخية والثقافية والعلمية والدينية والأدبية بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من كتب الأطفال.





وأكد المحافظ أن هذا المعرض هو من ضمن الخطوات الجادة التي تقوم بها وزارة الثقافة لنشر الثقافة وإتاحتها للجميع حيث يقدم المعرض تخفيضات تصل إلى 25% على الكتب المعروضة من خلال دور النشر المشاركة بالمعرض مضيفا أن هذا المعرض هو بمثابة فرصة عظيمة لنشر الثقافة ليس لأهالي المحافظة فقط وانما لجميع رواد المدينة من المحافظات المجاورة.





وأوضح المحافظ أن المحافظة ووزارة الثقافة بصدد إقامة معارض للكتاب بجميع مراكز ومدن المحافظة لنشر الثقافة على نطاق أوسع.





وتوجه المحافظ بالشكر الجزيل إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والى الدكتور هيثم الحاج على الدعم غير العادى للمعارض المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية لإتاحة الكتب بأسعار مخفضة طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





وتقدم رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب بجزيل الشكر والتقدير للمحافظ على دعمه الغير عادى للمعرض وتوفيره جميع سبل الدعم لإقامة هذا المعرض.





وخلال فعاليات المعرض تسلم المحافظ من رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب درع الهيئة تقديرا لجهوده الداعمة للمعرض كما أهدى المحافظ درع المحافظة للدكتور هيثم الحاج تقديرا لجهود وزارة الثقافة والهيئة في نشر الثقافة.





وتخلل الافتتاح فقرات فنية واستعراضية لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية.



