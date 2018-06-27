مصرع طفل عقب تناوله وجبة فاسدة بإحدى قرى الدقهلية

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بقيء وإعياء مفاجئين بإحدى قرى الدقهلية عقب تناوله وجبة فاسدة.
وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول محمد م. ع.ن 13 عاماً ومقيم قرية ترعة غنيم التابعة للمركز مصابا بإعياء وقيء عقب تناوله وجبه طعام خارج المنزل وتوفي عقب وصوله.
وبسؤال والده مصطفي. ع.ن ووالدته قررا بشعور نجلهما بحالة إعياء فنقلاه للمستشفى وتوفي عقب وصوله ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك وبالعرض على النيابة قررت التصريح بالدفن وتحرر محضر بالواقعة.