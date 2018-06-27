شاهد.. شاحنة تصطدم بمقر صحيفة هولندية.. والسائق يقرر حرقها

تعرضت صحيفة كبرى في هولندا لهجوم كبير بواسطة شاحنة صدمت عن عمد مقرها الرئيسي، قبل إشعال النار في المقر.



وذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية أن شاحنة بيضاء (فان) صدمت مرتين المقر الرئيسي لصحيفة "دي تيليجراف" الهولندية، قبل أن ينزل السائق ويشعل النار في المبنى.







وبينت الشبكة أن الحادث تسبب في خسائر كبيرة في مدخل الصحيفة، مشيرة إلى أن مرتكب الهجوم تمكن من الهروب في سيارة أخرى.



وعلق رئيس الوزراء الهولندي على الحادث، واصفة أياه بـ "صفعة وجه" لحرية الصحافة.



