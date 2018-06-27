ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

شاهد.. شاحنة تصطدم بمقر صحيفة هولندية.. والسائق يقرر حرقها

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 02:16 ص
صدى البلد
حسن محرم
تعرضت صحيفة كبرى في هولندا لهجوم كبير بواسطة شاحنة صدمت عن عمد مقرها الرئيسي، قبل إشعال النار في المقر.

وذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية أن شاحنة بيضاء (فان) صدمت مرتين المقر الرئيسي لصحيفة "دي تيليجراف" الهولندية، قبل أن ينزل السائق ويشعل النار في المبنى.



وبينت الشبكة أن الحادث تسبب في خسائر كبيرة في مدخل الصحيفة، مشيرة إلى أن مرتكب الهجوم تمكن من الهروب في سيارة أخرى.

وعلق رئيس الوزراء الهولندي على الحادث، واصفة أياه بـ "صفعة وجه" لحرية الصحافة.

ترشيحاتنا

تقنية الفيديو تنقذ الأرجنتين من ركلة جزاء لنيجيريا

وزير الكهرباء: غير راضٍ عن مستوى الخدمة ببعض المناطق.. فيديو

الكشف عن عملية الكثبان الرملية الإسرائيلية في أنجولا

خدمات أمنية مكثفة استعداداً للاحتفال بثورة 30 يونيو

فيديو جراف.. 10 معلومات لا تعرفها عن محمد إيهاب

ميسي رجل مباراة الأرجنتين ونيجيريا

أطعمة صادمة تحرق الدهون.. أغربها نوع من المكسرات

الشرطة الأمريكية تخلي مستشفى بولاية تكساس

الأهلي يطير إلى كرواتيا لبدء معسكر تدريبى 2 يوليو المقبل

شاهد.. رد فعل مارادونا عقب هدف ميسي في نيجيريا

مشروب يحارب الكوليسترول ويحرق الدهون.. احرصي عليه

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الأرجنتين ونيجيريا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللون التيفاني يسيطر على موضة صيف 2018.. صور

نيكول سابا ترتدى فساتين جريئة.. شاهد

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ17 لأمراض القلب.. فيديو وصور

سارة سلامة تقلد منة فضالي.. صور

20 صورة توثق لأناقة رؤى الصبان فى عيد ميلادها

فيديو

شاكر ينصح المواطنين: تابعوا قراءة العداد يومياً.. فيديو
وزير الكهرباء: نراقب القراءات الشاذة للعدادات مسبوقة الدفع
عامر: دعم كبير للجنة الأولمبية في دورة ألعاب المتوسط.. فيديو
وزير الكهرباء: أنوي تغيير نوع عداد منزلي لهذا السبب.. فيديو
رئيس اتحاد السباحة: حصدنا 7 ميداليات في دورة البحر المتوسط

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟