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ثقافة

هيثم الحاج علي: معرض رأس البر تنفيذ لتوجيهات السيسي.. صور

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
طارق موسى
عبر د. هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب، عن سعادته بوجوده فى رأس البر لافتتاح المعرض الأول للكتاب وقال: إن هذا المعرض بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوصول الثقافة لكل الأماكن فى أنحاء مصر، وهذا الوصول والوجود الذي يدعم فكرة العدالة الثقافية ولكى يصل الكتاب منخفض السعر لكل من يستطيع أن يتلقاه، قائلا: "نتمنى أن يكون هذا المعرض الأول ثم الثانى الثالث، ويكون له استمرارية، كما أتمنى إقامة معارض الكتاب بكافة مراكز محافظة دمياط". 

ويأتي المعرض في إطار خطة الدولة ووزارة الثقافة بإقامة معارض الكتاب بالمدن المصيفية. وقد تم إدراج المعرض ضمن احتفالات وزارة الثقافة بثورة 30 يونيو. 


من جانبه قال محافظ دمياط إن هذا حدث مهم جدا فى تاريخ دمياط ويشرفني أن اتواجد فى المعرض الأول، كما وجه الشكر والتقدير لوزيرة الثقافة وللدكتور هيثم والقائمين على هيئة الكتاب، وتابع : قد اتفقنا على هذا المعرض منذ شهر وأتمنى تكراره في كافة المراكز والقرى بدمياط ويعد المعرض بداية لكل ذلك، ونتيح هذا المعرض ليس لأهل دمياط فقط ولكن لكافة المحافظات المجاورة والمعرض به زخم كبير من الكتب متنوعة المجالات. 

ويشارك بالمعرض 29 ناشر، من بينها قطاعات وزارة الثقافة مثل دار الكتب ، وعدد من دور النشر الخاصة منها دون، وصفحات وغيرها. 

ويضم جناح هيئة الكتاب أحدث إصداراتها فى مختلف المجالات والسلاسل التى تصدرها الهيئة، بتخفيضات كبيرة بالإضافة إلى كتب الأطفال وكتب مكتبة الأسرة ، وجناح الكتب المخفضة. 

يستمر المعرض حتى 5 يوليو القادم ويفتح المعرض أبوابه للجمهور من الخامسة مساء للثانية صباحا. ويشهد المعرض نشاط ثقافى وفنى متنوع بالإضافة إلى نشاط الطفل. 

وشاركت بالحفل فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية، وقدمت رقصات من التراث  الشعبى البورسعيدى منها الصيادين ، بتغنى لمين، اه يالالى، ام الخلول، السمسمية بقيادة الفنان محمد صادق.
هيثم الحاج علي: معرض رأس البر تنفيذ لتوجيهات السيسي.. صور
هيثم الحاج علي: معرض رأس البر تنفيذ لتوجيهات السيسي.. صور
هيثم الحاج علي: معرض رأس البر تنفيذ لتوجيهات السيسي.. صور
هيثم الحاج علي: معرض رأس البر تنفيذ لتوجيهات السيسي.. صور
هيثم الحاج علي: معرض رأس البر تنفيذ لتوجيهات السيسي.. صور

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