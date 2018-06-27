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بنات البلد

تناولي مغلي الليمون والقرفة 14 يومياً.. ولاحظي الفرق

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
حضري بنفسك ديتوكس سريع للتخلص من السموم وتليين الأمعاء، لن يكلفك الكثير من الوقت والجهد لإعداده تقدمه الشيف إلهام فتحى لـ"صدى البلد":

1 كوب ماء
2 ملعقة من خل التفاح
2 ملعقة من عصير اللليمون الطازج
1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور الطازج أو الزنجبيل المطحون
1/4 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

طريقة التحضير

فى وعاء اغلي الماء ثم اتركيه ليبرد قليلًا ثم امزج جميع المكونات معًا وحركها جيدًا.
قومي بتصفية المكونات وتناوليها في الوقت المفضل لكِ أو عندما تشعرين بتكون الغازات والأنتفاخات فللتكل المشروب مفعول السحر فى طرد الفضلات خارج القولون

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