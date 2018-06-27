ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أوكرانيا: متسللون روس يعدون لهجوم إلكتروني كبير

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
رويترز
أبلغ قائد شرطة الإنترنت في أوكرانيا رويترز أمس الثلاثاء بأن متسللين من روسيا يستهدفون شركات أوكرانية ببرمجيات خبيثة لإيجاد ما يعرف "بالأبواب الخلفية" لهجوم كبير منسق، وذلك بعد قرابة عام من بدء هجوم إلكتروني على أوكرانيا وانتشاره في أنحاء العالم.

وتعمل الشركات المتضررة في صناعات مختلفة تتراوح من البنوك إلى البنية الأساسية في مجال الطاقة. وقال سيرهي ديميديوك إن نوع البرمجيات الخبيثة يشير إلى أن من يقف وراءها يمكنهم تنشيطها في يوم معين.

وأضاف أن فريقه يتعاون مع وكالات أجنبية لتعقب المتسللين، دون أن يذكر تلك الوكالات.

وكانت الشرطة حددت الفيروسات المخطط أن تستهدف أوكرانيا منذ بداية العام، ومنها رسائل إلكترونية احتيالية أرسلت من نطاقات مشروعة لمؤسسات حكومية جرى اختراق أنظمتها أو مواقع إلكترونية مزيفة تنتحل صفة هيئات رسمية فعلية.

وقال ديميديوك إن الشرطة اعترضت متسللين أرسلوا برمجيات خبيثة من مصادر مختلفة واخترقوا مكونات عديدة كي لا ترصدها برامج مكافحة الفيروسات إلى أن يتم تنشيطها كوحدة واحدة.

وأضاف "تحليل البرمجيات الخبيثة التي جرى تحديدها بالفعل واستهداف الهجمات على أوكرانيا تشير إلى أن ذلك كله لا يزال يفعل في يوم محدد".

وتدهورت العلاقات بين أوكرانيا وروسيا في أعقاب ضم روسيا القرم في 2014. واتهمت كييف موسكو بتدبير هجمات إلكترونية واسعة النطاق في إطار "حرب هجينة" على أوكرانيا، وهو ما نفته روسيا مرارا.

ترشيحاتنا

السعودية والإمارات والكويت تتفق على دعم البحرين ماليا

شاهد.. رد فعل مارادونا عقب هدف ميسي في نيجيريا

إلغاء الحكم بإعدام سودانية قتلت زوجها لقيامه باغتصابها فى شهر العسل

شاكر ينصح المواطنين: تابعوا قراءة العداد يومياً.. فيديو

قصة مذيعة سعودية هاجرت البلاد لاتهامها بعدم الاحتشام.. صور وفيديو

فان مارفيك يستقيل من تدريب أستراليا بعد الخسارة أمام بيرو

فضائية أمريكية تطالب ليفربول الإنجليزي ببيع محمد صلاح

مشروب يحارب الكوليسترول ويحرق الدهون.. احرصي عليه

وست هام يونايتد وولفرهامبتون مهتمان بضم أحمد حجازي

مصرف البحرين المركزي يجدد التزامه بربط العملة

حارس الأرجنتين يسجل مشاركة تاريخية أمام نيجيريا في كأس العالم

سارة سلامة تقلد منة فضالي.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللون التيفاني يسيطر على موضة صيف 2018.. صور

نيكول سابا ترتدى فساتين جريئة.. شاهد

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ17 لأمراض القلب.. فيديو وصور

سارة سلامة تقلد منة فضالي.. صور

20 صورة توثق لأناقة رؤى الصبان فى عيد ميلادها

فيديو

شاكر ينصح المواطنين: تابعوا قراءة العداد يومياً.. فيديو
وزير الكهرباء: نراقب القراءات الشاذة للعدادات مسبوقة الدفع
عامر: دعم كبير للجنة الأولمبية في دورة ألعاب المتوسط.. فيديو
وزير الكهرباء: أنوي تغيير نوع عداد منزلي لهذا السبب.. فيديو
رئيس اتحاد السباحة: حصدنا 7 ميداليات في دورة البحر المتوسط

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟