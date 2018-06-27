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أخبار العالم

تقرير صادم.. 40% من طلاب الكليات الأمريكية لا يستفيدون شيئاً

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 02:30 ص
صدى البلد
حسن محرم
كشف تقرير فاضح أن الطلاب الأمريكيين يعانون من التكاليف الباهظة جدًا التي يدفعونها لكليتهم، والتي تدفع الغالبية منهم إلى الاستدانة، في حين أن هذه الكليات لا توفر التعليم الجيد لهم.

وبحسب تقرير لبرنامج "توكر كارلسون تونيت"، المذاع على شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، تحت عنوان "هل الكليات تستحق أن يدفع لها؟"، موضحا أن 45% من الطلاب لا يُظهرون أي تحسن في تعلمهم خلال العامين الأول في الكلية، وأن ما يقرب من 40% لا يتعلمون شيئاً خلال الأربعة أعوام لدراستهم في الكلية.


وأضاف التقرير إلى أن التعليم الذي تقدمه الكليات ضعيف جدًا، في حين تلجأ هذه الكليات لزيادة الرسوم كل عام، حتى أن الكليات أصبحت مجرد احتيال للملاك للحصول على المال.

وأشار التقرير إلى أن 43% من الطلاب لا يحضرون في الكلية سوى 5 ساعات أو أقل أسبوعيًا.

وكشف تقرير عن دراسة أن 31% من الطلاب الأمريكيين الخريجين من الكليات هم من فقط يستطيعون قراءة وفهم كتاب كامل.

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