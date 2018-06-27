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أخبار العالم

تضارب الأنباء حول اختطاف عضو بالمجلس الرئاسي الليبي

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:15 ص
صدى البلد
أ ش أ
نفى مصدر بالمجلس الرئاسي الليبي بطرابلس لـ«بوابة الوسط» تعرض نائب رئيس المجلس فتحي المجبري لعملية خطف في العاصمة طرابلس.

في المقابل ، أكد مستشار نائب رئيس المجلس فتحي المجبري قيام مسلحين باقتحام مقر إقامة المجبري الذي لم يكن موجود أثناء عملية الاقتحام، مشيرًا إلى أن المجموعة المسلحة قامت بالاستيلاء على كافة وسائل النقل التابعة لحرس وموظفي مكتب المجبري.

وفي السياق ذاته، ، أدانت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني ،اختطاف عضو المجلس الرئاسي الدكتور فتحي المجبري ومرافقه وتعرض حراسه لإصابات بأعيرة نارية أطلقها عليهم المسلحين المجهلولين الذين اقتادوا المختطفين إلى مكان مجهول في طرابلس.

وقالت الحكومة في بيان تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه إنها تتابع بقلق بالغ الأنباء المتداولة حول الحادثة معربة عن أملها بعودة المختطفين سالمين إلى أهليهم.

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