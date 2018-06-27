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المصري يتعاقد مع محمد جابر لاعب خط وسط فريق طنطا

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 02:41 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
نجح مجلس ادارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، وبالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن في التعاقد مع محمد جابر لاعب خط وسط فريق طنطا وذلك بعد حصول المهندس عدنان حلبية وأحمد شملة عضوا مجلس ادارة النادي المصري على الاستغناء الخاص به من ناديه نظير دفع المصري لمبلغ يقدر بسبعة ملايين ومائتين وخمسين ألف جنيه لنادي طنطا قبل أن يقوم اللاعب بالتوقيع على عقده مع المصري والبالغ خمسة مواسم.

ويبلغ اللاعب من العمر 28 عامًا وهو يشغل مركز لاعب خط الوسط المهاجم وقد تألق اللاعب بشدة مع فريق طنطا خلال الموسمين الماضيين بعد انضمامه لصفوف أبناء السيد البدوي قادمًا من مركز فريق مركز شباب كوم حمادة ، حيث كان تألق اللاعب سببًا في انضمامه لصفوف منتخب مصر للمحليين.

وشارك اللاعب خلال الموسم المنقضي مع فريق طنطا في 31 مباراة منهم 29 مباراة بشكل أساسي باجمالي دقائق بلغ 2577 دقيقة نجح خلالهم في احراز 6 أهداف بالإضافة لمساعدته لزملائه في إحراز هدفين.
المصري يتعاقد مع محمد جابر لاعب خط وسط فريق طنطا

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