المصري يتعاقد مع محمد جابر لاعب خط وسط فريق طنطا

نجح مجلس ادارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، وبالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن في التعاقد مع محمد جابر لاعب خط وسط فريق طنطا وذلك بعد حصول المهندس عدنان حلبية وأحمد شملة عضوا مجلس ادارة النادي المصري على الاستغناء الخاص به من ناديه نظير دفع المصري لمبلغ يقدر بسبعة ملايين ومائتين وخمسين ألف جنيه لنادي طنطا قبل أن يقوم اللاعب بالتوقيع على عقده مع المصري والبالغ خمسة مواسم.





ويبلغ اللاعب من العمر 28 عامًا وهو يشغل مركز لاعب خط الوسط المهاجم وقد تألق اللاعب بشدة مع فريق طنطا خلال الموسمين الماضيين بعد انضمامه لصفوف أبناء السيد البدوي قادمًا من مركز فريق مركز شباب كوم حمادة ، حيث كان تألق اللاعب سببًا في انضمامه لصفوف منتخب مصر للمحليين.



