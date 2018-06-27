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أخبار العالم

المغرب تقضي بالسجن 20 و15 عاماً على قادة حراك الريف

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:14 ص
صدى البلد
حسن محرم
قضت محكمة مغربية بالسجن على 4 قادة لحراك الريف بـ 20 عامًا، واثنين آخرين بـ 15 عامًا، آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات.

وبحسب صحيفة "هيسبريس" المغربية، فإن محكمة الجنايات الابتدائية قضت بالسجن لناصر الزفزافي، أيقونة حراك الريف، لمدة 20 عامًا، في حين حصل كل من نبيل أحمجيق وسمير أغيد والبوستاتي.

ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة أدانت الحاكي وأدهشور بوهنوش، بالسجن لمدة 15 عامًا، ومحمد جلول وآخرين بالسجن 10 أعوام.

وسجن هؤلاء القيادات خلال التظاهرات الواسعة التي اندلعت في منطقة الريف بعد حادثة الصياد الذي سحقته عربة قمامة بعد مصادرة الشرطة لعربته التي يبيع عليها.

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