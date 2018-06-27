المغرب تقضي بالسجن 20 و15 عاماً على قادة حراك الريف

قضت محكمة مغربية بالسجن على 4 قادة لحراك الريف بـ 20 عامًا، واثنين آخرين بـ 15 عامًا، آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات.





وبحسب صحيفة "هيسبريس" المغربية، فإن محكمة الجنايات الابتدائية قضت بالسجن لناصر الزفزافي، أيقونة حراك الريف، لمدة 20 عامًا، في حين حصل كل من نبيل أحمجيق وسمير أغيد والبوستاتي.





ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة أدانت الحاكي وأدهشور بوهنوش، بالسجن لمدة 15 عامًا، ومحمد جلول وآخرين بالسجن 10 أعوام.



