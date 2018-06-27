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أخبار البلد

العلميين تبحث تطورات مشكلة المواد المتداخلة في صناعة الدواء

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:20 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
الديب ابوعلى
عقدت لجنة الصناعات الدوائية والمكملات الغذائية بنقابة المهن العلمية برئاسة الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، اجتماعًا لبحث مشاكل تصنيع الدواء، والمواد الخام المتداخلة في صناعة الأدوية ومحاولة تصنيعها محليًا عن طريق الاستفادة العلمية من الكوادر البحثية بالجامعات والمراكز البحثية وأصحاب الخبرات في هذا المجال من أعضاء الشعب بالنقابة.

وبحسب بيان، جرى الاتفاق على متابعة ما تم إرساله إلى عمداء كليات العلوم ورؤساء المراكز البحثية بشأن هذا الموضوع والذي تتبناه النقابة العامة للعلميين بالتعاون مع الشركة القابضة للأدوية.

كما اتُفق على كيفية تفعيل الجهود المبذولة من الأطراف المعنية لحل مشكلة توفير الخامات المتداخلة في صناعة الأدوية محليا بما يعود بالنفع العام علي المجتمع والوطن.

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