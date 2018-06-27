الرباعي العربي يرفع ملف المجال الجوي مع قطر للعدل الدولية

رفعت المملكة السعودية ومصر والإمارات والبحرين، ملف قضية المجال الجوي السياد لهم مع قطر إلى محكمة العدل الدولية.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الرباعي العربي قرروا رفع ملف المجال الجوي السيادي لهم مع قطر والمنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، إلى محكمة العدل، بدعوى عدم اختصاص منظمة الإيكاو في النظر في النزاع.





وأوضح البيان الصدار من الرباعي العربي أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي كان قد نظر أثناء أعمال دورته الاعتيادية رقم 214، في طلبين قدمتهما دولة قطر إلى مجلس المنظمة تطلب فيهما تفعيل المادة (84) "تسوية النزاعات" من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944) بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاقية شيكاغو وملاحقها مع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وخصوصًا بشأن إغلاق المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع أمام الطائرات المسجلة في دولة قطر، وكذلك منعها من الهبوط والإقلاع من مطارات الدول العربية الأربع.





وتابع البيان بالقول أن تفعيل البند الثاني من المادة الثانية بأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاق خدمات العبور الدولية ضد كل من دولة الإمارات والبحرين ومصر.





وأوضح البيان، أن هذا الإجراء من الدول الأربع برفع ملف هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية، جاء نظرًا لصدور قرار مجلس منظمة "إيكاو" بمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها والذي لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأي إجراءات.



