ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الرباعي العربي يرفع ملف المجال الجوي مع قطر للعدل الدولية

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:22 ص
صدى البلد
حسن محرم
رفعت المملكة السعودية ومصر والإمارات والبحرين، ملف قضية المجال الجوي السياد لهم مع قطر إلى محكمة العدل الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الرباعي العربي قرروا رفع ملف المجال الجوي السيادي لهم مع قطر والمنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، إلى محكمة العدل، بدعوى عدم اختصاص منظمة الإيكاو في النظر في النزاع.

وأوضح البيان الصدار من الرباعي العربي أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي كان قد نظر أثناء أعمال دورته الاعتيادية رقم 214، في طلبين قدمتهما دولة قطر إلى مجلس المنظمة تطلب فيهما تفعيل المادة (84) "تسوية النزاعات" من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944) بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاقية شيكاغو وملاحقها مع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وخصوصًا بشأن إغلاق المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع أمام الطائرات المسجلة في دولة قطر، وكذلك منعها من الهبوط والإقلاع من مطارات الدول العربية الأربع.

وتابع البيان بالقول أن تفعيل البند الثاني من المادة الثانية بأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاق خدمات العبور الدولية ضد كل من دولة الإمارات والبحرين ومصر.

وأوضح البيان، أن هذا الإجراء من الدول الأربع برفع ملف هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية، جاء نظرًا لصدور قرار مجلس منظمة "إيكاو" بمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها والذي لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأي إجراءات.

وأضاف أن الدول الأربع قررت الاعتراض على هذا القرار لأنها ترى أن المنظمة قد مارست اختصاصها الفني بشكل كامل من خلال تعاون الدول الأربع مع المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة في وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية في الأجواء الدولية.

ترشيحاتنا

شاهد.. حركة غير أخلاقية من مارادونا بعد ضمان صعود الأرجنتين

السعودية والإمارات والكويت تتفق على دعم البحرين ماليا

مشروب يحارب الكوليسترول ويحرق الدهون.. احرصي عليه

ميسي يعادل إنجاز مارادونا وباتيستوتا في ثلاث نسخ ببطولة كأس العالم

وزير الكهرباء: أنوي تغيير نوع عداد منزلي لهذا السبب.. فيديو

أطعمة صادمة تحرق الدهون.. أغربها نوع من المكسرات

هاني رمزي: سأسعى لإخراج لاعبين مميزين في الأهلي.. فيديو

الأرجنتين تحقق رقما مميزا في كأس العالم

منتخب بيرو يحقق رقما غائبا منذ 40 عاما في كأس العالم

قصة مذيعة سعودية هاجرت البلاد لاتهامها بعدم الاحتشام.. صور وفيديو

ميسي رجل مباراة الأرجنتين ونيجيريا

خدمات أمنية مكثفة استعداداً للاحتفال بثورة 30 يونيو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللون التيفاني يسيطر على موضة صيف 2018.. صور

نيكول سابا ترتدى فساتين جريئة.. شاهد

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ17 لأمراض القلب.. فيديو وصور

سارة سلامة تقلد منة فضالي.. صور

20 صورة توثق لأناقة رؤى الصبان فى عيد ميلادها

فيديو

شاكر ينصح المواطنين: تابعوا قراءة العداد يومياً.. فيديو
وزير الكهرباء: نراقب القراءات الشاذة للعدادات مسبوقة الدفع
عامر: دعم كبير للجنة الأولمبية في دورة ألعاب المتوسط.. فيديو
وزير الكهرباء: أنوي تغيير نوع عداد منزلي لهذا السبب.. فيديو
رئيس اتحاد السباحة: حصدنا 7 ميداليات في دورة البحر المتوسط

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟