رد ناري من أحمد مرتضى منصور على المتربصين بنادي الزمالك

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن هناك متربصين بنادي الزمالك دائما، مشيرا إلى اتهام رموز ومسؤولي النادي بعدم حضور عزاء عبد الرحيم محمد علي، نجم الزمالك السابق.





وكتب أحمد مرتضي منصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كمية الحرب على نادي الزمالك غير طبيعية، هقولكم مثل بسيط عشان أبسطها لكم، الكابتن عبد الرحيم محمد توفى إلى رحمة الله يقوم النادي منزل تعزية رسمية على صفحته ومنزل نعي رسمي في الأهرام يقوم البعض قايل والله حرام محدش راح العزاء والمفاجأة إن مفيش عزاء لسة يوم الخميس....سبحان الله".



