تعرف على سر غياب إسماعيل يوسف عن جنازة لاعب الزمالك

كشف المشرف العام علي قطاع الكرة بنادي الزمالك إسماعيل يوسف عن سبب تغيبه عن حضور جنازة نجم الزمالك السابق عبد الرحيم محمد والذى وافته المنية أول أمس بعد نقله لمستشفي القصر العيني إثر تعرضه لأزمة قلبية.





وكتب "يوسف" على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" تغريدة قائلا: "للتوضيح: لم أستطع حضور جنازة أخي المغفور له بإذن الله تعالى الكابتن عبد الرحيم محمد لتواجدي خارج البلاد للأسف الشديد وسأكون أول الحاضرين بإذن المولي عز وجل فى عزاء الفقيد الغالي.. أسألكم الدعاء له".



