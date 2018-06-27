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أخبار العالم

واشنطن تحذر تركيا: مقاتلة إف 35 أو منظومة إس 400 الروسية

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 05:01 ص
صدى البلد
حسن محرم
خيرت الخارجية الأمريكية، تركيا بين الحصول على طائرتها من طراز أف-35 وبين الحصول على منظومة الصواريخ الروسية "أس-400".


وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن مسئولا كبيرا في الخارجية الأمريكية، حذر أنقرة من أن شرائها لمقاتلات أف-35، التي تنتجها لوكهيد مارتن، معرض للخطر، ما لم تتخل عن خطة لشرائه منظومة الدفاع الصاروخي الروسية أس-400.


وأوضح المسئول، وهو مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ويس ميتشل، أمام مجلس الشوخ بأنه إذا اشترت تركيا المنظومة فستخضع لعقوبات بموجب مشروع قانون وقعه الرئيس ترامب، الصيف الماضي.


ويسعى قانون العقوبات الشامل، والمعروف باسم (قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات)، إلى معاقبة الشركات التي تتعامل مع صناعة الدفاع الروسية.


وبين المسئول الأمريكي:" نن واضحون بشأن ذلك، حيازة أس 400 سيؤثر حتما على فرص التعاون العسكري الصناعي مع الولايات المتحدة، بما في ذلك أف-35".

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