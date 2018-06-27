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حوادث

الداخلية: ضبط 208 مخالفات «زيادة تعريفة» في حملات على السرفيس

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 05:06 ص
صدى البلد
مصطفى الرماح
واصلت الاجهزة الامنية بقطاع الأمن العام جهودها لمتابعة إنتظام كافة وسائل النقل والمواصلات وإتخاذ الإجراءات التنسيقية لضمان عدم إستغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب دون مبرر .

وأوضح بيان، أنه تم التنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات المرورية على مواقف سيارات " الأجرة ، السرفيس " لمتابعة إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لكافة صور المخالفات "مواقف عشوائية ، انتظار خاطئ" وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين . 

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط ( 41586 ) مخالفة مرورية ،وذلك على النحو التالى ( 7252 الإدارة العامة للمرور – 4274 القاهرة -7287 الجيزة – 2891 الإسكندرية- 443 مطروح – 301البحيرة - 981الغربية – 384 المنوفية - 1526 كفر الشيخ – 1347 القليوبية – 208الدقهلية – 956الشرقية – 614 دمياط - 1560 الإسماعيلية - 1615 بورسعيد- 661 السويس– 56 شمال سيناء – 519 جنوب سيناء - 1008 الفيوم – 286 بنى سويف – 2975 المنيا – 1130 أسيوط - 145 الوادى الجديد - 449 سوهاج - 643 قنا – 1239 الأقصر- 429 أسوان- 409 البحر الأحمر ).

وجاء أبــرز تلك المخالفات (208) زيادة التعريفة المقررة و (491) مواقف عشوائية و(6541) إنتظار خاطئ و (324) تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات لضبط كل من يشكل مخالفة.

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