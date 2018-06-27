الداخلية: ضبط 208 مخالفات «زيادة تعريفة» في حملات على السرفيس

واصلت الاجهزة الامنية بقطاع الأمن العام جهودها لمتابعة إنتظام كافة وسائل النقل والمواصلات وإتخاذ الإجراءات التنسيقية لضمان عدم إستغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب دون مبرر .





وأوضح بيان، أنه تم التنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات المرورية على مواقف سيارات " الأجرة ، السرفيس " لمتابعة إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لكافة صور المخالفات "مواقف عشوائية ، انتظار خاطئ" وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين .





وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط ( 41586 ) مخالفة مرورية ،وذلك على النحو التالى ( 7252 الإدارة العامة للمرور – 4274 القاهرة -7287 الجيزة – 2891 الإسكندرية- 443 مطروح – 301البحيرة - 981الغربية – 384 المنوفية - 1526 كفر الشيخ – 1347 القليوبية – 208الدقهلية – 956الشرقية – 614 دمياط - 1560 الإسماعيلية - 1615 بورسعيد- 661 السويس– 56 شمال سيناء – 519 جنوب سيناء - 1008 الفيوم – 286 بنى سويف – 2975 المنيا – 1130 أسيوط - 145 الوادى الجديد - 449 سوهاج - 643 قنا – 1239 الأقصر- 429 أسوان- 409 البحر الأحمر ).



