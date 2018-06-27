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كأس العالم

فتحي سند يحدد الشخص الأنسب لخلافة هاني أبو ريدة باتحاد الكرة

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 06:12 ص
فتحي سند
فتحي سند
محمد رشاد
كشف الناقد الرياضي فتحي سند عن الشخص الأنسب لخلافة هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، حال تقديم أعضاء الجبلاية بالكامل استقالتهم عقب الإخفاق في مباريات كأس العالم بروسيا 2018. 

وقال سند في تصريحاته لبرنامج مع شوبير المذاع على قناة "صدى البلد": "يجب على اتحاد الكرة المصري تقديم استقالتهم جميعا، وأرى أن الشخص المناسب لتولي زمام أمور الكرة المصرية فى هذا الوقت هو اللواء الدهشوري حرب". 

وأضاف: "في حال استمرار المجلس الحالي بقيادة هاني أبو ريدة ، أطالب بالفصل بين مصالح الجبلاية الشخصية والعمل العام لأن الدخول في تفاصيل أكثر ستجعل موقف المجلس سخيف". 

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