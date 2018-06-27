ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

ننشر تفاصيل لقاء سفير رواندا ونقيب المهندسين

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 07:13 ص
صدى البلد
الديب ابوعلى
استقبل هاني ضاحي، نقيب عام المهندسين، الشيخ صالح هابيمانا سفير رواندا بالقاهرة، بمقر النقابة العامة للمهندسين بشارع رمسيس بوسط العاصمة. 

حضر اللقاء الذي استمر أكثر من ساعتين المهندس أحمد هشام، مقرر لجنة إفريقيا.

وبحسب بيان، جرى خلال اللقاء مناقشة عدة أمور من بينها تدريب 18 مهندساً من رواندا حديثي التخرج تخصص كهرباء بمعمل شنادير بنقابة المهندسين على أن يبدأ البرنامج التدريبي في أوائل أغسطس المقبل ويستمر لمدة 25 يومًا.

كما شهد اللقاء الاتفاق على تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين نقابتي المهندسين في كل من مصر ورواندا بخصوص تدريب المهندسين الروانديين حديثي التخرج في التخصصات الهندسية المدنية، والميكانيكية، والعمارة، والغزل والنسيج، وكيمياء التعدين والبترول بالشركات المتخصصة بمصر.

وتمت دعوة 20 مهندسا روانديا للقاء مع المهندسين المصريين في مجالات عملهم، وزيارة عدد من المشاريع القومية المصرية، والتأكيد على إنشاء جمعية للصداقة الرواندية المصرية تضم في عضويتها السفراء المصريين السابقين والسفير الحالي في رواندا، والسفراء السابقون والسفير الحالي في مصر ونقيب المهندسين المصريين ونقيب المهندسين الروانديين وممثلي الشركات العاملة في رواندا.

ترشيحاتنا

فتحي سند يحدد الشخص الأنسب لخلافة هاني أبو ريدة باتحاد الكرة

تقرير صادم.. 40% من طلاب الكليات الأمريكية لا يستفيدون شيئاً

نشاط الرئيس السيسي والشأن المحلي يتصدران اهتمامات وعناوين صحف القاهرة

فيديو جراف.. 10 معلومات لا تعرفها عن محمد إيهاب

هاني رمزي: سأسعى لإخراج لاعبين مميزين في الأهلي.. فيديو

حدث في مثل هذا اليوم 27 يونيو

أبرز ما جاء في صحف الأربعاء.. لجنة لمتابعة أعمال مؤسسة «مستشفى 57357».. الحكومة تستعد لإلقاء بيانها أمام البرلمان.. الرئيس يوجه بالتوسع في إنشاء المدن الصناعية المتكاملة

برلماني يتقدم بطلب إحاطة لمنع هدم 8 عقارات مميزة

نقل مارادونا إلى المستشفى بعد فوز الأرجنتين على نيجيريا.. فيديو

اللون التيفاني يسيطر على موضة صيف 2018.. صور

ألمانيا تسعى للبقاء عبر بوابة كوريا الجنوبية

وزير الكهرباء: غير راضٍ عن مستوى الخدمة ببعض المناطق.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللون التيفاني يسيطر على موضة صيف 2018.. صور

نيكول سابا ترتدى فساتين جريئة.. شاهد

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ17 لأمراض القلب.. فيديو وصور

سارة سلامة تقلد منة فضالي.. صور

20 صورة توثق لأناقة رؤى الصبان فى عيد ميلادها

فيديو

شاكر ينصح المواطنين: تابعوا قراءة العداد يومياً.. فيديو
وزير الكهرباء: نراقب القراءات الشاذة للعدادات مسبوقة الدفع
عامر: دعم كبير للجنة الأولمبية في دورة ألعاب المتوسط.. فيديو
وزير الكهرباء: أنوي تغيير نوع عداد منزلي لهذا السبب.. فيديو
رئيس اتحاد السباحة: حصدنا 7 ميداليات في دورة البحر المتوسط

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟