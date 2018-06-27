ننشر تفاصيل لقاء سفير رواندا ونقيب المهندسين

استقبل هاني ضاحي، نقيب عام المهندسين، الشيخ صالح هابيمانا سفير رواندا بالقاهرة، بمقر النقابة العامة للمهندسين بشارع رمسيس بوسط العاصمة.





حضر اللقاء الذي استمر أكثر من ساعتين المهندس أحمد هشام، مقرر لجنة إفريقيا.





وبحسب بيان، جرى خلال اللقاء مناقشة عدة أمور من بينها تدريب 18 مهندساً من رواندا حديثي التخرج تخصص كهرباء بمعمل شنادير بنقابة المهندسين على أن يبدأ البرنامج التدريبي في أوائل أغسطس المقبل ويستمر لمدة 25 يومًا.





كما شهد اللقاء الاتفاق على تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين نقابتي المهندسين في كل من مصر ورواندا بخصوص تدريب المهندسين الروانديين حديثي التخرج في التخصصات الهندسية المدنية، والميكانيكية، والعمارة، والغزل والنسيج، وكيمياء التعدين والبترول بالشركات المتخصصة بمصر.



