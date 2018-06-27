الاتحاد الأوروبي بعد فوز أردوغان: مفاوضات ضم تركيا في جمود تام

أكد الاتحاد الأوروبي أن مفاوضلات انضمام تركيا إلى الاتحاد في حالة "جمود تام"، وذلك بعد يومين من فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية.



وأوضح الاتحاد في بيان نشرته وكالة "فرانس برس" الفرنسية أن أنقرة تبتعد أكثر فأكثر عن التكتل، وأن الاحتمالات باتت ضئيلة للغاية في حدوث تغيير في هذا الوضع في المستقبل القريب.



وتابع البيان بالقول:" مفاوضات انضمام تركيا وصلت فعليا إلى نقطة الجمود".



وتشهد العلاقات بين تركيا والاتحاد توترا كبير في الفترة بعد محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، نتيجة للتحولات الديكتاتورية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وانتهاكاته في ملف حقوق الإنسان.



