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محافظات

تعليم أسوان تقرر تشكيل 5 لجان لضبط أداء المدارس

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 06:36 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
قرر الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان تشكيل خمسة لجان لضبط أداء المدارس.

حيث ترأس اللجنة الأولى إدارة المتابعة بالمديرية، والتى تفقدت مدارس (بنبان بحرى الإعدادية / بنبان الصناعية بنات بإدارة دراو/ الشهيد عواد بإدارة كوم امبو) وتبين من خلال فحص دفتر حضور وإنصراف هذه المدارس وأن المدرسة الأولى منضبطة ولا يوجد بها متغيبين ، بينما المدرسة الثانية تخطى عدد متغيبيها 40% ، أما المدرسة الثالثة فنسبة الغياب بها ضئيلة جدًا .

أما اللجنة الثانية ترأستها إدارة تنسيق المتابعة وتقويم الآداء بالمديرية، فقد تفقدت تسعة مدارس هى بنبان الوسطى الإبتدائية بدراو/النجاجرة الإعدادية بكوم امبو/النجاجرة الإبتدائية الصباحية بكوم امبو/محمد مبارك الإبتدائية المسائية بكوم امبو/التعليم المجتمعى بالنجاجرة بكوم أمبو/ عثمان بن عفان بكوم امبو/العروة الوثقى الإعدادية بأسوان/العروة الوثقى الإبتدائية/أبطال بدر الإبتدائية بأسوان) وتبين للجنة من خلال فحص دفاتر الحضور والإنصراف لهذه المدارس، أن معظم المدارس سجلت نسب غياب ضئيلة عدا مدرسة محمد مبارك الإبتدائية المسائية وصل نسبة متغيبيها 59.5%، أما مدرستى النجاجرة الإعدادية والتعليم المجتمعى بالنجاجرة لم تسجل أى حالات غياب.

بينما اللجنة الثالثة فقد ترأسها السيد مدير إدارة نصر النوبة التعليمية، وقامت اللجنة بتفقد مدرستى (المضيق الإبتدائية /مجمع كلابشة الإبتدائى) وأكدت اللجنة انضبط مجمع كلابشة، بينما سجلت مدرسة المضيق نسبة غياب مرتفعة.

وبالنسبة للجنة الرابعة فقد ترأسها السيد مدير إدارة كوم أمبو التعليمية، وقد تفقدت اللجنة تسعة مدارس هى (الكفور الإبتدائية/الكفور الإعدادية/محمود الشحات الإعدادية/مخيمر الإبتدائية/مخيمر الإعدادية/الرغامة غرب الإبتدائية/محمد عرابى الإعدادية/الوردانى للفصل الواحد) ، وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن جميع المدارس منضبطة حيث سجلت أعلى نسبة غياب بمدرسة 15%، عدا مدرستى مخيمر الإبتدائية ومخيمر الإعدادية حيث انصرف جميع العاملين بالمدرستين الساعة الحادية عشر صباحًا أى قبل المواعيد الرسمية للإنصراف وأثبتت اللجنة أن المدرستين مغلقتا.

وأضافت اللجنة فى تقريرها أن مدرسة محمد عرابى بها بعض الرواكد الخشبية وقام مدير المدرسة بالتخلص منها فورًا قبل مغادرة اللجنة، كما قامت اللجنة بمعاينة تاريخ صلاحية (الأرز والزيت) المقدمة من الإتحاد الأوروبى لطالبات مدرسة الوردانى للفصل الواحد.

أما اللجنة الخامسة فقد ترأسها مدير إدارة إدفو التعليمية، وقامت بتفقد ديوان الإدارة بالإضافة إلى مدرستى (أبو الفضل سرور التجارية/الشهيد فراج الإبتدائية) وأكدت اللجنة فى تقريرها انضباط العاملين بالديوان والمدرستين،وذكرت اللجنة فى تقريرها ممارسة مدرسة الشهيد فراج للأنشطة الصيفية. 

ورفعت اللجان الخمس تقاريرها النهائية إلى وكيل الوزارة، الذى قدم شكره لجميع المدارس المنضبطة التى لم تسجل حالات غياب أو التى سجلت حالات غياب منخفضة. 

وفى نفس السياق أعطى تعليماته بتحويل المدارس التى سجلت نسبة غياب مرتفعة إلى لشئون القانونية ، وبالنسبة لمدرستى مخيمر المغلقتين فيتم تحويل المدير وجميع العاملين للشئون القانونية لإتخاذ اللازم. 

كما قدم الفيومى شكره لمدير مدرسة محمد عرابى لإنضباط مدرسته وسرعة استجابته لملاحظات اللجنة، فيما أبدى إعجابه بطريقة عمل قافلة ضبط آداء إدارة كوم امبو التعليمية .

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