وائل جسار يشعل فضاء النهضة في مهرجان موازين

أشعل الفنان اللبناني وائل جسار حفله الغنائي بساحة فضاء النهضة، على هامش فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم، التي تقام فعالياته خلال الوقت الحالي، إذ بدأ الحفل مساء ليلة أمس الثلاثاء، وامتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.





قدم وائل جسار خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه الرومانسية والطربية منها: "جرح الماضي"، "جبال"، "مشيت خلاص"، "غريبة الناس"، "بتسأليني"، "بتوحشيني"، "بعدك بتحبو"، "بدي أشوفك كل يوم"، "مليون أحبك"، "خليني ذكري"، "خيالات"، "سنين الذكريات"، وغيرها من أغانيه الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور.



