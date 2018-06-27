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شرطة ماليزيا تصادر ممتلكات بمليار رنجيت لرئيس الوزراء السابق

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 06:19 ص
صدى البلد
رويترز
قالت الشرطة الماليزية اليوم الأربعاء إنها داهمت مقرات تابعة لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق وصادرت ممتلكات تتراوح قيمتها الإجمالية بين 900 مليون رنجيت و 1.1 مليار رنجيت.

وتتعلق المداهمات بالتحقيقات في الفضيحة الخاصة بصندوق (1.إم.دي.بي) الذي تديره الدولة.

وقال رئيس إدارة الجريمة التجارية في الشرطة الماليزية عمار سينغ إنه تمت مصادرة 1200 قطعة من الجواهر من المباني الست التي جرت مداهمتها.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة 440 مليون رنجيت بدون المصنعية. وقال سينغ إن قيمة سعر التجزئة لهذه المواد قد يتراوح من 660 مليون إلى 880 مليون رنجيت.

وقالت الشرطة الماليزية إنه تمت مصادرة 567 حقيبة يد تصل قيمتها إلى 51.3 مليون رنجيت.

كان رئيس الوزراء الماليزي الحالي مهاتير محمد قال الأسبوع الماضي إن بلاده تبحث توجيه عدة اتهامات لنجيب عبد الرزاق من بينها الاختلاس واستخدام أموال حكومية للرشوة وذلك في أعقاب تحقيق بشأن أموال يزعم نهبها من صندوق (1.إم.دي.بي).

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