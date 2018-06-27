شاهد.. داليا مبارك تنتظر مولودها الأول من رجل الأعمال الأمريكي

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور للمطربة السعودية داليا مبارك، تظهر فيها ببطن ممتلئة إذ تنتظر قدوم مولودها الأول من زوجها رجل الأعمال الأمريكي "الهيم"، والتي صرحت بأنه أعلن إسلامه قبل زواجه منها.





وكانت داليا مبارك قد أحيت حفلاً غنائياً لها «بالصالة المغطاة- الجوهرة» بمدينة جدة السعودية، يوم 19 يونيو، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك في السعودية، وذلك بمشارك الفنانة نوال الكويتية.



