مصرع عامل صعقته الكهرباء أثناء عمله في الدقهلية

لقى عامل بناء مصرعه بعد تعرّضه لصعق كهربائى أثناء عمله بأحد العقارات في محافظة الدقهلية.





تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول محمد .ا. ٢٥ عاما عامل بناء ومقيم السنبلاوين جثة هامدة للمستشفى، بسبب تعرضه لصعق كهربائي.



