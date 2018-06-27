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محافظات

مصرع عامل صعقته الكهرباء أثناء عمله في الدقهلية

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 07:32 ص
صدى البلد
همت الحسينى
لقى عامل بناء مصرعه بعد تعرّضه لصعق كهربائى أثناء عمله بأحد العقارات في محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول محمد .ا.  ٢٥  عاما عامل بناء ومقيم  السنبلاوين جثة هامدة للمستشفى، بسبب تعرضه لصعق كهربائي.

وبسؤال والده القناوي. ر  ٥٦عاما  قرر بأنه اثناء عمل نجله بعقار تحت الإنشاء ورفع بعض المخلفات لمس أحد الأسلاك الكهربائية مما أدي إلي تعرضه للصعق ووفاته ولا توجد شبهة جنائية وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفنه وتحرر محضر بالواقعة.

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