رسالة ماجستير حول تقويم برنامج معلمي العلوم بسيناء

حصلت الباحثة أمينة محمد عثمان على درجة الماجستير بتقدير امتياز عن رسالتها فى مناهج وطرق تدريس العلوم، تحت عنوان:" تقويم برنامج معلمي العلوم قبل الخدمة".





وتكونت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة من: الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش مناقشا ورئيسا، الدكتور مجدي رجب اسماعيل أستاذ التربية العلمية بكلية التربية جامعة عين شمس مناقشا وعضوا، الدكتور صالح محمد صالح أستاذ التربية العلمية وعميد كلية التجارة جامعة العريش مشرفا وعضوا، الدكتور خليل رضوان خليل أستاذ التربية العلمية وعميد كلية التربية جامعة العريش مشرفا وعضوا .



