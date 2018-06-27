محكمة بريطانية تدين متهماً بصنع القنابل لطالبان

أدانت محكمة بريطانية بتهم تتعلق بالإرهاب رجلا بريطانيا صنع قنابل لحركة طالبان في أفغانستان وكان يخطط لشن هجوم قرب البرلمان في العاصمة لندن.



ونقلت قناة (سكاي نيوز) العربية اليوم الأربعاء عن الادعاء الملكي لمحكمة أولد بيلي، قوله: إن المتهم والذي يدعي خالد علي (28 عاما) كان ينوي قتل رجل شرطة أو أحد أفراد القوات المسلحة أو حتى عضو في البرلمان.



وأضاف الادعاء أن بصمات أصابعه تضاهي بصمات عُثر عليها على مكونات لصنع القنابل تم الحصول عليها من أفغانستان في 2012 ووضعت في قاعدة بيانات لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي.



وكان المتهم يحمل ثلاثة سكاكين عندما اعتقلته الشرطة المسلحة في أبريل من العام الماضي، وقبل خمسة أيام من اعتقاله زار أهدافا محتملة مثل جسر وستمنستر ومجلسي البرلمان وشارع وايت هول.

