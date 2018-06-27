إصابة عامل صدمته سيارة وفرت هاربة بالمنوفية

أصيب عامل بإصابات بالغة بعد أن صدمته سيارة وفرت هاربة بطريق منوف- السادات.



تلقي اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة منوف يفيد باستقبال مستشفي منوف العام المدعو ع.م.ع 21 عاما مقيم كفر الجزار داءرة مركز السادات مصابا بكسر مضاعف بالذراع الأيمن ، جروح متفرقة بالوجه ، اشتباه ما بعد الارتجاج ، كسر بعظام الجمجمة ،حالته العامة سيئة ولا يمكن استجوابه.



وبالانتقال والفحص وسؤال والده 49 عاما قرر أنه أثناء سير نجله بطريق منوف - السادات اصطدمت به السيارة رقم م.ب.ا 4926 وفرت هاربة مما أحدث إصابته.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.