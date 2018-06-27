بالأرقام .. استثمارات بقيمة 7 مليارات ريال للسعودية خلال 3 سنوات

نشرت صحيفة "سبق" السعودية تقريرًا مفصلًا عن الاستثمارات السعودية التي تتعلق باستيراد الورق، وذلك خلال السنوات الثلاث الماضية.



وقالت الصحيفة إن تلك الاستثمارات خاصة باستيراد الورق وفاقت قيمتها سبعة مليارات وأربعمائة مليون ريال حتى الشهر الجاري، مشيرةً إلى ذلك يكشف عن أن صناعة الورق والاستثمار في القطاع نشطة للغاية، بسبب التطور التكنولوجي الذي تشهده المملكة على مستوى الفرد والمؤسسات، إذ مازالت الحاجة قائمة إلى استخدام الورق في الحياة اليومية، وهو ما يدعم استمرار الاستثمار والصناعة في الورق.



وأوضحت الهيئة العامة للجمارك السعودية، أن واردات المملكة من الورق عام 2016 م من الوزن بالكيلو بلغت: 1,024,499,312 بقيمة 2,813,920,828 ريالًا سعوديًا، فيما بلغت واردات المملكة من الورق عام 2017 م من الوزن بالكيلو: 1,030,605,381 وبقيمة: 2,919,404,776 ريال سعودي، وبلغت واردات المملكة من الورق خلال نصف العام الميلادي الجاري فقط من الفترة 1 / 1 / 2018 حتى تاريخ 25 / 6 / 2018 وزنًا بالكيلو: 525,815,335 وبقيمة 1,682,206,808 ريالات سعودية.



وتقود هذه الأرقام إلى أن النشاط في الصناعة والاستثمار في الأوراق مستمر، وتؤكد أن سوق الاستثمار في قطاع إعادة تدوير الأوراق مازال مفتوحًا لأهمية الحفاظ على البيئة العالمية والمحلية، وكذلك الوفرة في النفايات الورقية نتيجة النشاط الاقتصادي التجاري الصناعي الذي يحتاج إلى الأوراق بمختلف جوانب تصنيعها، كأوراق الكرتون والتغليف أو أوراق تستخدم في حفظ المواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى أو المطبوعات.



وبحسب تقرير "سبق" فإن التطور الملحوظ الذي تشهده المملكة في التعاملات الإلكترونية أسهم في الحد بشكلٍ ملحوظ من التعاملات الورقية، إضافة إلى الخطة المستقبلية التي ستنهي التعاملات الورقية بين الجهات الحكومية، سيقتصر تأثيره في جانب معين من التي تستخدم في تلك الوزارات كأوراق المخاطبات والأرشفة، وهو يشكل نسبة كبيرة في استهلاك الورق بين الوزارات.



