ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بالأرقام .. استثمارات بقيمة 7 مليارات ريال للسعودية خلال 3 سنوات

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 09:04 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سيلينا الامير
نشرت صحيفة "سبق" السعودية تقريرًا مفصلًا عن الاستثمارات السعودية التي تتعلق باستيراد الورق، وذلك خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقالت الصحيفة إن تلك الاستثمارات خاصة باستيراد الورق وفاقت قيمتها سبعة مليارات وأربعمائة مليون ريال حتى الشهر الجاري، مشيرةً إلى ذلك يكشف عن أن صناعة الورق والاستثمار في القطاع نشطة للغاية، بسبب التطور التكنولوجي الذي تشهده المملكة على مستوى الفرد والمؤسسات، إذ مازالت الحاجة قائمة إلى استخدام الورق في الحياة اليومية، وهو ما يدعم استمرار الاستثمار والصناعة في الورق.

وأوضحت الهيئة العامة للجمارك السعودية، أن واردات المملكة من الورق عام 2016 م من الوزن بالكيلو بلغت: 1,024,499,312 بقيمة 2,813,920,828 ريالًا سعوديًا، فيما بلغت واردات المملكة من الورق عام 2017 م من الوزن بالكيلو: 1,030,605,381 وبقيمة: 2,919,404,776 ريال سعودي، وبلغت واردات المملكة من الورق خلال نصف العام الميلادي الجاري فقط من الفترة 1 / 1 / 2018 حتى تاريخ 25 / 6 / 2018 وزنًا بالكيلو: 525,815,335 وبقيمة 1,682,206,808 ريالات سعودية.

وتقود هذه الأرقام إلى أن النشاط في الصناعة والاستثمار في الأوراق مستمر، وتؤكد أن سوق الاستثمار في قطاع إعادة تدوير الأوراق مازال مفتوحًا لأهمية الحفاظ على البيئة العالمية والمحلية، وكذلك الوفرة في النفايات الورقية نتيجة النشاط الاقتصادي التجاري الصناعي الذي يحتاج إلى الأوراق بمختلف جوانب تصنيعها، كأوراق الكرتون والتغليف أو أوراق تستخدم في حفظ المواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى أو المطبوعات.

وبحسب تقرير "سبق" فإن التطور الملحوظ الذي تشهده المملكة في التعاملات الإلكترونية أسهم في الحد بشكلٍ ملحوظ من التعاملات الورقية، إضافة إلى الخطة المستقبلية التي ستنهي التعاملات الورقية بين الجهات الحكومية، سيقتصر تأثيره في جانب معين من التي تستخدم في تلك الوزارات كأوراق المخاطبات والأرشفة، وهو يشكل نسبة كبيرة في استهلاك الورق بين الوزارات.

ترشيحاتنا

شاكر ينصح المواطنين: تابعوا قراءة العداد يومياً.. فيديو

الرباعي العربي يرفع ملف المجال الجوي مع قطر للعدل الدولية

طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الصرف

بدء تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي نهاية الشهر .. فيديو

خالد بيومي يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب محمد صلاح

الاحتلال الإسرائيلي يقصف سيارة فلسطينية.. والمقاومة ترد

مؤتمر صحفي بالجبلاية للكشف عن أزمات منتخب مصر في المونديال

الشرطة الروسية تخلي فندقا يستضيف مباريات بالمونديال

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المرور: الكثافات الصباحية اختفت منذ نهاية رمضان .. فيديو

وفاة شقيقة شيخ الأزهر.. والعزاء في الأقصر

نجم الأرجنتين: نيجيريا بوابتنا لهزيمة فرنسا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللون التيفاني يسيطر على موضة صيف 2018.. صور

نيكول سابا ترتدى فساتين جريئة.. شاهد

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ17 لأمراض القلب.. فيديو وصور

سارة سلامة تقلد منة فضالي.. صور

20 صورة توثق لأناقة رؤى الصبان فى عيد ميلادها

فيديو

الإسكان: طرح وحدات العاصمة الإدارية الجديدة خلال أيام..فيديو
بدء تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي نهاية الشهر .. فيديو
شاهد .. نصائح لحماية فقرات الظهر والعضلات أثناء العمل
المرور: الكثافات الصباحية اختفت منذ نهاية رمضان .. فيديو
تفاصيل طرح 120 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟