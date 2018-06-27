حواس يقدم مسرحية اللوتس بتورينو ويدعو الإيطاليين لزيارة مصر

شهدت مدينة تورينو السياحية بإيطاليا ندوة بحضور عالم الآثار المعروف الدكتور زاهي حواس سفير التراث العالمي؛ لمناقشة وتقديم مسرحية اللوتس والبردي.



حضر الندوة الممثل الإيطالي المشهور coimo coltraro، والذي قدم مشاهد عن الفرعون المصري سقنن رع الذي طرد الهكسوس من مصر،كما حضرت الممثلة الايطالية استرا ايجيتو ويعني اسمها نجمة مصر، وألقت مشاهد عن الملكة تتي شيري والتي ساعدت في طرد الهكسوس من مصر.



كما أعلن حواس أن المسرحية ستعرض أمام أبو الهول في نوفمبر القادم واعلن انه مع الموسيقار الإيطالي زمبوني سوف يقدمان للعالم أول أوبرا باسم الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.



كما تحدث حواس عن مقابر وداي الملوك وعن اسرار الاهرامات وأبو الهول واعلن امام ١٠٠٠ ايطالي ان مصر آمنة ودعا الإيطالين لزيارة مصر.