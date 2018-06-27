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أخبار العالم

اجتماع أمريكي قطري عاجل في واشنطن لهذا السبب

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 11:02 ص
صدى البلد
سيلينا الامير
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا في أعقاب لقاء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، في واشنطن.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن بومبيو أكد لنظيره القطري رغبة الولايات المتحدة في حل الأزمة الخليجية، مشددًا "على رغبة الرئيس دونالد ترامب في التخفيف من حدة الأزمة الخليجية وحلها في نهاية المطاف، لأنها تفيد إيران".

وأشارت الخارجية الأمريكية في البيان إلى أن بومبيو شكر الوزير القطري على شراكة قطر الاستراتيجية والصداقة مع الولايات المتحدة.

من جانبه، كتب محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في حسابه على موقع "تويتر": "مع تطور شراكتنا القوية، تسير قطر والولايات المتحدة الأمريكية نحو تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. لقاء بناء وإيجابي مع وزير الخارجية الأمريكي اليوم في واشنطن".

وكانت الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر، (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) اتفقت، فجر اليوم الأربعاء، على رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي لها مع قطر إلى محكمة العدل الدولية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن قضية المجال الجوي السيادي للدول الأربع منظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، لكن تقرر رفعها إلى محكمة العدل الدولية بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع.

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