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وزير الشباب يستقبل أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط .. فيديو

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 09:06 ص
صورة ارشيفية-وزير
صورة ارشيفية-وزير الشباب والرياضة
شيماء مجدي
عرض برنامج "صباح أون" المذاع عبر فضائية"on live،اليوم الأربعاء، تقريرًا حول استقبال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، لأبطال بعثة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وقالت جيانا فاروق لاعبة منتخب مصر للكاراتيه،إن منافسات البطولة كانت قوية جدًا لأن البطولة تتضمن جميع دول العالم المطلة على البحر المتوسط ، موضحًة أن استقبال الوزير لهم كانت مفاجئة أسعدتهم جميعًا .

وأشار مالك جمعة لاعب منتخب مصر للكاراتيه ،إلى أنه فاز على أبطال تونس وسيبريا وإيطاليا ،متمنيًا فوزه فى أولمبياد 2020 .

وأوضح الدكتور محمد الدسوقى رئيس جهاز المنتخبات القومية للسباحة،أن بعثة مصر تضمنت أصغر سباح فى البطولة ، معلقًا:"ربنا أكرمنا ببصمة قوية لمصر بين دول العالم".

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