جاريث بيل يفشل مخططات ريال مدريد في التعاقد مع محمد صلاح

بدأ الويلزي جاريث بيل،لاعب فريق ريال مدريد الاسباني، في إفساد مخطط ريال مدريد في ضم المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأكدت صحيفة ديلي ستار في تقرير لها أن ريال مدريد عازم على ان يتعاقد مع محمد صلاح خاصة مع مجيء المدير الفني الجديد لوبتيجي ومع امكانية رحيل كرستيانو رونالدو عن الفريق الملكي خلال هذا الصيف.



وأشارت الصحيفة الي ان ريال مدريد عرض على ادارة نادي ليفربول ابرام صفقة تبادلية بأن يحصلوا على خدمات محمد صلاح مقابل ان تحصل ليفربول على خدمات الويلزي جاريث بيل.



وأشارت الصحيفة البريطانية الي ان جاريث بيل يعارض الانتقال الي ليفربول وهذا ما قد ينسف خطة ريال مدريد بخصوص التعاقد مع صلاح في فترة الانتقالات المقبلة.



وأضافت أن "الميرنجي" لا يريد تقديم مقابل كبير للحصول على خدمات محمد صلاح، ويفضل عوضًا عن ذلك إجراء صفقة تبادلية من النادي الإنجليزي، الذي لن يفرط في نجمه الأول بسهولة.