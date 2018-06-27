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كأس العالم

نجم الأرجنتين: نيجيريا بوابتنا لهزيمة فرنسا

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 09:13 ص
صدى البلد
نور عادل
أكد لاعب الأرجنتين جابرييل ميركادو، أنه كان واثقًا من تحقيق منتخب بلاده الفوز على نيجيريا، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم.

وقال في تصريحات لشبكة "TyC": "كنت أدرك أن المباراة ستنتهي بفوزنا، لقد حصلنا على نتيجة مستحقة لأننا كنا نسيطر على اللقاء منذ البداية".

وأضاف: "الفوز بهذا الشكل له أهمية كبيرة، لكننا لم نحصل على أي شئ حتى الاَن، نحن وصلنا فقط إلى مرحلة خروج المغلوب".

وعن مواجهة فرنسا، صرح ميركادو: "إذا قدمنا نفس أداء مباراة نيجيريا، سيكون أمامنا العديد من الفرص للتأهل، الاَن سنلعب مع خصم صعب وقوي للغاية، هو أحد المرشحين للفوز بالكأس، ليس لدينا شئ لنخسره، علينا أن نقاتل حتى نتمكن من المضي قدمًا".

وتأهل التانجو إلى دور الـ16 من البطولة، بشق الأنفس، بعد الفوز الدرامي على نيجيريا بنتيجة (2-1)، ليحتل الفريق المركز الثاني بالمجموعة الرابعة ويتأهل للدور المقبل.

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