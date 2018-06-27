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المرور: الكثافات الصباحية اختفت منذ نهاية رمضان .. فيديو

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 09:06 ص
المرور
المرور
إسلام الطوانسي
قال الرائد محمد الشربيني مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، إن حركة المرور بعد رمضان انخفضت بشكل كبير خاصة في الصباح الباكر، ولم ترتفع بالشكل المعتاد منذ رمضان.

وأضاف، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الحالة المرورية على المحاور والطرق الرئيسية والطرق السريعة تعمل بشكل جيد جدا، وهناك حالة من السيولة المرورية.

ونصح الشربيني باستخدام الطرق البديلة للحركة على محور 26 يوليو، لتخفيف الكثافات المرورية الموجودة عليه، واستخدام طريق الإسكندرية الصحراوي أو طريق الواحات أو محور روض الفرج الجديد.

وأكد انتشار الحملات المرورية التوعوية على الطرق السريعة، وتم طباعة منشورات يتم توزيعها على قائدي المركبات لتوعيتهم على مسببات الحوادث للحفاظ على أرواحهم أثناء القيادة على الطرق السريعة.

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