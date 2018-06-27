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اقتصاد

15 يوليو.. تسليم 552 شقة ضمن دار مصر بالقاهرة الجديدة

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 09:11 ص
مصطفى مدبولى وزير
مصطفى مدبولى وزير الإسكان
آمنة عبدالعظيم
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 15 يوليو المقبل في تسليم الدفعة الخامسة من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها.

وتابع مدبولى، أن الوحدات التى سيتم تسليمها عبارة عن: 408 وحدات (17 عمارة)، بمنطقة شمال القرنفل، (كود رقم 111)، و144 وحدة (6 عمارات)، بمنطقة الأندلس الـ29 عمارة، (كود المنطقة 122).

ومن جانبه، قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إنه سيتم تسليم 17 عمارة بمنطقة شمال القرنفل (كود رقم 111)، أرقام (45 – 46 – 74 – 75 – 76 – 77 – 83 – 84 – 91 – 92 – 99 – 100 – 104 – 108 – 109 – 110 – 111)، وسيتم تسليم 6 عمارات بمنطقة الأندلس الـ29 عمارة، (كود المنطقة 122)، أرقام (7 – 8 – 9 – 10 – 26 – 28).

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