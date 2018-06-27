ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تفاصيل طرح 120 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي .. فيديو

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 09:05 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال هانى يونس، المتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان، إنه تم اختياره مستشارًا لمجلس الوزراء، مؤكدًا أن الحكومة لديها خطة لتحسين الخدمات فى الفترة القادمة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف يونس فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن وزارة الإسكان أعلنت عن طرح الإعلان العاشر لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى، موضحًا أن عدد الوحدات سيكون 120 ألف وحدة سكنية فى عدد من المدن الجديدة فى أكتوبر الجديدة والعبور الجديدة ومدينة بدر و15 مايو والعاشر من رمضان.

وأشار إلى أن تلك المدن تشهد اقبالًا كبيرًا فى الطلب وسحب كراسات الشروط، مفيدًا بأنه سيتم تسليم الوحدات خلال 30 شهر فقط، لافتًا إلى أن المواطن سيقسط دفعة الحجز ودفعة الاستلام على مدار الـ30 شهرًا.

وأوضح ان دفعة الاستلام تقرر على حسب دخل المواطن ومدة التقسيط التى تصل إلى 20 سنة بنظام التمويل العقارى.

ترشيحاتنا

ألمانيا تسعى للبقاء عبر بوابة كوريا الجنوبية

الإسكان: طرح وحدات العاصمة الإدارية الجديدة خلال أيام..فيديو

الأهرام يعلن عن ضم السوري عمرو الميداني

تعرفي على أصول تحضير كاليماري صيادية مع الشربيني

كوستاريكا تبحث عن نقطة أمام سويسرا لحفظ ماء الوجه

شاهد.. داليا مبارك تنتظر مولودها الأول من رجل الأعمال الأمريكي

البرازيل تبحث عن الفوز أمام صربيا لتأكيد صعودها لدور الـ 16

المكسيك تواجه السويد لحسم الصعود لدور الـ 16 في كأس العالم

تعرف على سر غياب إسماعيل يوسف عن جنازة لاعب الزمالك

العصار: ننفذ خطة الدولة لتقديم منتج عال المستوى ومنخفض التكلفة

الحكومة الليبية في طرابلس تعلق على اختطاف عضو المجلس الرئاسي

مصرف البحرين المركزي يجدد التزامه بربط العملة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللون التيفاني يسيطر على موضة صيف 2018.. صور

نيكول سابا ترتدى فساتين جريئة.. شاهد

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ17 لأمراض القلب.. فيديو وصور

سارة سلامة تقلد منة فضالي.. صور

20 صورة توثق لأناقة رؤى الصبان فى عيد ميلادها

فيديو

الإسكان: طرح وحدات العاصمة الإدارية الجديدة خلال أيام..فيديو
بدء تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي نهاية الشهر .. فيديو
شاهد .. نصائح لحماية فقرات الظهر والعضلات أثناء العمل
المرور: الكثافات الصباحية اختفت منذ نهاية رمضان .. فيديو
تفاصيل طرح 120 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟