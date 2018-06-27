تفاصيل طرح 120 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي .. فيديو

قال هانى يونس، المتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان، إنه تم اختياره مستشارًا لمجلس الوزراء، مؤكدًا أن الحكومة لديها خطة لتحسين الخدمات فى الفترة القادمة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف يونس فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن وزارة الإسكان أعلنت عن طرح الإعلان العاشر لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى، موضحًا أن عدد الوحدات سيكون 120 ألف وحدة سكنية فى عدد من المدن الجديدة فى أكتوبر الجديدة والعبور الجديدة ومدينة بدر و15 مايو والعاشر من رمضان.



وأشار إلى أن تلك المدن تشهد اقبالًا كبيرًا فى الطلب وسحب كراسات الشروط، مفيدًا بأنه سيتم تسليم الوحدات خلال 30 شهر فقط، لافتًا إلى أن المواطن سيقسط دفعة الحجز ودفعة الاستلام على مدار الـ30 شهرًا.



وأوضح ان دفعة الاستلام تقرر على حسب دخل المواطن ومدة التقسيط التى تصل إلى 20 سنة بنظام التمويل العقارى.

