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الأربعاء 27 يونيو 2018 - 35 : 09 ص
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اقتصاد
سعر الذهب في مصر اليوم
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 09:03 ص
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آية الجارحي
استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، بعد أن شهدت بالأمس تراجعا بنحو 4 جنيهات.
وسجل الذهب عيار 21 مبلغ 637 جنيها ، وبلغ عيار 18 قيمة 546 جنيها، ووصل سعر عيار 24 إلى حوالي 782 ، وسجل الجنيه الذهب 5104 جنيهات.
يذكر أن حركة البيع والشراء شهدت تراجعا بنحو 30% خلال العام الجاري، نظرًا للارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب خلال هذا العام.
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