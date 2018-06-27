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اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 09:03 ص
صدى البلد
آية الجارحي
استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، بعد أن شهدت بالأمس تراجعا بنحو 4 جنيهات.

وسجل الذهب عيار 21 مبلغ 637 جنيها ، وبلغ عيار 18 قيمة 546 جنيها، ووصل سعر عيار 24 إلى حوالي 782 ، وسجل الجنيه الذهب 5104 جنيهات.

يذكر أن حركة البيع والشراء شهدت تراجعا بنحو 30% خلال العام الجاري، نظرًا للارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب خلال هذا العام.

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