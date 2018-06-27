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منوعات

رجل يعتلي جناح طائرة في مطار أتلانتا

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 09:25 ص
مطار أتلانتا
مطار أتلانتا
رويترز
قالت الشرطة إن رجلا تسلق سياجا في مطار أتلانتا يوم الثلاثاء وقفز على جناح طائرة ركاب واقفة وظل يطرق على نوافذ الطائرة قبل القبض عليه.

وأظهرت لقطات فيديو وضعها ركاب داخل الطائرة على الإنترنت رجلا حافي القدمين لا يرتدي سوى سرواله التحتي يتحدث إلى نفسه على ما يبدو ويسير بالقرب من الطائرة.

وأمكن سماع الطيار في أحد المقاطع يبلغ الركاب بأن الرجل غادر الطائرة ويحاول العودة لركوبها. وقال الطيار في وقت لاحق إن الرجل لم يكن من الركاب.

وقالت ستيفاني براون المتحدثة باسم شرطة أتلانتا في بيان إن الرجل "اقترب من الطائرة وقفز على الجناح وبدأ يطرق على النوافذ. وجرى اقتياده للحجز بعد خمس دقائق دون مقاومة".

وقالت براون إن الرجل يدعي جهرين جونز وعمره 19 عاما ووجهت له تهم الاعتداء الإجرامي وارتكاب فعل فاضح في مكان عام وعرقلة ضباط تنفيذ القانون.

وقال مسؤولون في مطار هارتسفيلد-جاكسون الذي يعد أكثر مطارات العالم ازدحاما على تويتر إنه لم يكن للواقعة أي تأثير على العمل في المطار.

ولم يتم على الفور الرد على المكالمات أو رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلت لمسؤولي المطار مساء الثلاثاء.

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