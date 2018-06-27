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أخبار البلد

العصار: ننفذ خطة الدولة لتقديم منتج عال المستوى ومنخفض التكلفة

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 09:09 ص
صدى البلد
كريم الخطيب
بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي مع توم بوسارت رئيس مجلس إدارة شركة إكسبت للإستدامة المتكاملة وهى إحدى الشركات الهولندية العاملة فى مجال إنشاء الصوب الزراعية ،التعاون المشترك فى مجال إنشاء الصوب الزراعية وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية المستخدمة فى هذا المجال.

حضر اللقاء الدكتور هانى الكاتب مستشار رئيس الجمهورية وعدد من ممثلى الوزارات والجهات المعنية منها: وزارة الدفاع - وزارة الإسكان- وزارة الإستثمار - وزارة الصناعة - جامعة القاهرة – وزارة الزراعة – وزارة الكهرباء – جامعة 6 اكتوبر.

وأوضح "العصار" أن وزارة الإنتاج الحربى تنتهج سياسة التعاون مع الشركات العالمية مثل شركة اكسبت للإستدامة المتكاملة وهى إحدى الشركات الرائدة فى مجال صناعة الصوب الزراعية بأحدث تكنولوجيا عالمية لتحقيق الإنتاجية العالية للمحاصيل بجودة عالية مع الإستخدام القليل للمياة ، وتعمل وزارة الإنتاج الحربى على نقل وتوطين مثل هذه التكنولوجيا فى مصر من أجل المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة لتقديم منتج عالى المستوى بتكلفة مالية منخفضة للمواطن المصرى.

ومن جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة شركة "إكسبت" الهولندية عن ثقته فى وزارة الإنتاج الحربي وما تمتلكه من خبرات متميزة فى مجال إنشاء الصوب الزراعية ، وأضاف أن شركته مهتمه بتطوير نظم الزراعة المستدامة والتى يعد من أهم مقوماتها إنشاء الصوب الزراعية وفقًا لأحدث التكنولوجيات وطبقًا لطبيعة التربة والمناخ .

وأكد رغبته في تبادل الخبرات مع شركات الإنتاج الحربي لتطوير نظم إنشاء الصوب الزراعية لأهميتها فى التغلب على المشكلات الزراعية وطبيعة الأرض وخواص التربة وندرة المياه وما ستوفره من عائد إقتصادى كبير للدولة .

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