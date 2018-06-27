شاهد .. نصائح لحماية فقرات الظهر والعضلات أثناء العمل

قدمت الإعلاميتان لميس سلامة وفرح على، فقرة رياضية ومجموعة تمرينات علاجية لفرد القوام وتعديلها، اليوم الأربعاء، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد».



وقدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة، بعض النصائح للقضاء على الروتين اليومي في العمل وحماية عضلات الجسم من التيبس بسبب الجلوس لفترات طويلة وبطريقة خاطئة.



وعرض أبو هاشم، بعض التمارين التي تعمل على شد العضلات أثناء الجلوس في العمل، دون الحاجة للذهاب إلى صالة الجيم، والطريقة الصحيحة للجلوس لحماية فقرات الظهر وعضلات الجسم.