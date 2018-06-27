ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد .. نصائح لحماية فقرات الظهر والعضلات أثناء العمل

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 09:15 ص
تمارين صباح البلد
تمارين صباح البلد
إسلام الطوانسي
قدمت الإعلاميتان لميس سلامة وفرح على، فقرة رياضية ومجموعة تمرينات علاجية لفرد القوام وتعديلها، اليوم الأربعاء، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد».

وقدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة، بعض النصائح للقضاء على الروتين اليومي في العمل وحماية عضلات الجسم من التيبس بسبب الجلوس لفترات طويلة وبطريقة خاطئة.

وعرض أبو هاشم، بعض التمارين التي تعمل على شد العضلات أثناء الجلوس في العمل، دون الحاجة للذهاب إلى صالة الجيم، والطريقة الصحيحة للجلوس لحماية فقرات الظهر وعضلات الجسم.

ترشيحاتنا

مجدي مرشد: هيئة الدواء ترفع الناتج المحلي وتضبط الأسعار

الاحتلال الإسرائيلي يقصف سيارة فلسطينية.. والمقاومة ترد

العصار: ننفذ خطة الدولة لتقديم منتج عال المستوى ومنخفض التكلفة

وزير الكهرباء: أنوي تغيير نوع عداد منزلي لهذا السبب.. فيديو

واشنطن تحذر تركيا: مقاتلة إف 35 أو منظومة إس 400 الروسية

تعرف على سر غياب إسماعيل يوسف عن جنازة لاعب الزمالك

شاهد.. شاحنة تصطدم بمقر صحيفة هولندية.. والسائق يقرر حرقها

كوستاريكا تبحث عن نقطة أمام سويسرا لحفظ ماء الوجه

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

أبرز ما جاء في صحف الأربعاء.. لجنة لمتابعة أعمال مؤسسة «مستشفى 57357».. الحكومة تستعد لإلقاء بيانها أمام البرلمان.. الرئيس يوجه بالتوسع في إنشاء المدن الصناعية المتكاملة

حكم فوائد دفتر التوفير بمكاتب البريد

نشاط الرئيس السيسي والشأن المحلي يتصدران اهتمامات وعناوين صحف القاهرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللون التيفاني يسيطر على موضة صيف 2018.. صور

نيكول سابا ترتدى فساتين جريئة.. شاهد

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ17 لأمراض القلب.. فيديو وصور

سارة سلامة تقلد منة فضالي.. صور

20 صورة توثق لأناقة رؤى الصبان فى عيد ميلادها

فيديو

الإسكان: طرح وحدات العاصمة الإدارية الجديدة خلال أيام..فيديو
بدء تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي نهاية الشهر .. فيديو
شاهد .. نصائح لحماية فقرات الظهر والعضلات أثناء العمل
المرور: الكثافات الصباحية اختفت منذ نهاية رمضان .. فيديو
تفاصيل طرح 120 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟