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حوادث

ضبط عاطل أصاب شقيقته بطلق خرطوش لخلافات مالية

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 09:23 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
محمد امين
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية من القبض على عاطل لإصابته شقيقته برش خرطوش لخلافات مالية بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقي اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا من مستشفي تلا المركزي باستقبالها المدعوة ع.ع.ف 20 عاما ربة منزل مصابة بطلق خرطوش وتم تحويلها لمستشفي شبين الكوم الجامعى.

بالانتقال والفحص وسؤالها اتهمت شقيقها 19 عاما عاطل بإصابتها لخلافات مالية بينهما.

علي الفور تم تشكيل فريق بحث للوصول للجاني والقت قوات المباحث القبض علي المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة لخلافات مالية بينهما.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.

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