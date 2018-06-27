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حوادث

القبض على مسئول بصفحة شاومنج الخاصة بالغش لطلاب الثانوية بسوهاج

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 09:20 ص
صدى البلد
إسلام رياض
القت الأجهزة الأمنية القبض علي طالب يقيم دائرة قسم اول سوهاج لإنشائه جروب علي "واتس أب" يحمل أسم "بالغش اتجمعنا رياضة" وجروب علي "فيس بوك" بأسم "بالغش اتجمعنا 2018" كما تبين أنه أدمن بصفحة" شاومنج".

كان اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بورود محض محرر بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات "إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي بأسيوط " لقسم شرطة الو سوهاج يتضمن ضبط م م.ف.ا20 سنة طالب وذلك لإنشاءه جروب علي تطبيق "الواتس أب" يحمل اسم "بالغش اتجمعنا رياضة" وكذلك صفحة علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" تحمل أسم "بالغش اتجمعنا 2018" لنشر وتداول أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة وضبط بحوزته هاتف محمول به كما تبين أنه مسئول بصفحة "شاومنج" الخاصة بالغش بالثانوية العامة.

بفحص الهاتف المحمول تبين وجود صور لامتحانات المرحلة الثانوية وأجوبتها، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط قرر بأنه يتكسب ماديًا جراء ذلك، وتم التحفظ علي المضبوطات، حرر محضر بالواقعة برقم 2064 إداري وجارِ العرض علي النيابة العامة.



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