الرئيس الأفغاني يدعو طالبان مجددا للمشاركة في مفاوضات السلام

دعا الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني اليوم الاربعاء حركة (طالبان) للمشاركة في المفاوضات إذا كانت قيادتها مستعدة لإجراء محادثات بشأن المصالحة.



ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن بيان أصدره المكتب الرئاسي: إن الرئيس محمد أشرف جدد دعوة الحكومة لمفاوضات السلام أثناء حديثه مع أعضاء مجلس السلام الأعلى الأفغاني ومجلس العلماء.



وأكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق المصالحة، مشيرا إلى وجود توافق في الآراء على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لعملية السلام.

