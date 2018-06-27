مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء في المنوفية

لقيت ربة منزل مصرعها صعقا بالكهرباء أثناء قيامها بملء كوب مياه من كولدير مياه بالشارع.. تم تحرير محضر بالواقعة .



تلقي اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة تلا يفيد باستقبال مستشفي تلا المركزي المدعوة ا.ع.ا 35 عاما ربة منزل جثة هامدة .



بالانتقال والفحص وسؤال شقيق زوجها أقر بوفاتها صعقا بالكهرباء أثناء قيامها بملء كوب مياه من كولدير مياه أمام منزلهم نتيجة ماس كهربائى بالكولدير ، ونفي الشبهة الجنائية تماما عن الواقعة .



تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي صرحت بدفن الجثة .